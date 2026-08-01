Eskişehir'de Motosiklet Kazası - Son Dakika
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Eskişehir'de Motosiklet Kazası

Eskişehir\'de Motosiklet Kazası
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Eskişehir'de bir motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu maddi hasar oluştu.

Eskişehir'de motosikletin hafif ticari aracın altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Merkez Yeni Mahalle Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.K. isimli şahsın idaresindeki 26 AOZ 663 plakalı motosiklet, F.K. isimli şahsın idaresindeki 34 DSD 216 plakalı hafif ticari araca henüz bilinmeyen sebeple arkadan çarptı. Motosikletin aracın altına girdiği kazada maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kimse yaralanmadan atlatılan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Eskişehir, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Motosiklet Kazası - Son Dakika

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