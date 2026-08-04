Eskişehir\'de Motosiklet Kazası

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobille çarpışan plakasız motosikletteki sürücü ve yolcu, kaza sonrası toparlayarak olay yerinden kaçtı.

Dün gece Emek Mahallesi Mehmetçikler Sokak üzerinde seyir halinde olan M. Ö. idaresindeki 26 AKF 743 plakalı otomobile, Karaosmanoğulları Sokak'tan gelen ve plakası bulunmayan bir motosiklet çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosikletteki sürücü ve yolcu yere düştü. Kazanın ardından düştükleri yerden toparlanarak kalkan iki erkek şahıs, plakasız motosikleti sokak üzerinde bırakıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kaçan şahısların yakalanması için inceleme başlattı.