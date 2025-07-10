Eskişehir\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Tofaş otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Muttalip Emirler Mahallesi Sarıcakaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa T. (41) idaresindeki 26 ACV 879 plakalı motosiklet ile onunla aynı yönde seyreden M.T. (62) idaresindeki 26 PK 755 plakalı Tofaş marka otomobil, çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araç ve motosiklet yol kenarına savruldu. Ön kısmından hasar alan otomobil yol kenarındaki bir sanayi dükkanı önünde durabildiği öğrenilirken, kazaya karışan motosikletin neredeyse ikiye katlandığı görüldü.

Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın yaşandığı noktadan 25 metre öteye düşen Mustafa T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cenazesi, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan Mustafa T.'nin kaskı, gözlükleri ve ayakkabıları olay yerinden metrelerce uzağa saçıldığı gözlendi. Araç sürücüsü M.T. gözaltına alındı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

"Kaza yapan araç dükkana girecek sandım"

Kaza sonrası vuran aracın dükkanının önüne kadar savrulduğu Şahin Gözüm, "İlerden bir ses duydum. Aynamdan baktım, adam havada uçuyordu, sonra yere düştü, araba da kayarak dükkanın önüne geldi. Ben dükkana gireceğini düşündüm arabanın. Direkt 112'yi aradık. Sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Adamın ayakkabısı olay yerinden 30-40 metre uzağa düştü" dedi. - ESKİŞEHİR