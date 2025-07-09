Eskişehir\'de Motosiklet Kazası: Sürücüler Dikkatsiz

Eskişehir'de yasaklı yerde U atarak bir motosikletlinin yere düşmesine sebep olan otomobilin hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği anlar kameraya yansıdı. Olayın yaşandığı Atatürk Caddesi'ndeki esnaf, bölgede devamlı yapılan kural ihlalleri nedeniyle sıkça kazalar olduğunu belirterek çözüm üretilmesini istedi.

Olay, bu sabah saat 08.44'te İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; henüz plakası belirlenemeyen bir otomobil, caddede yasak olmasına rağmen U dönüşü yaptı. Sağdaki şeritten aniden dönen otomobilin arkasından gelen bir motosikletli panikleyerek gidon hakimiyetini kaybetti. Yanlamasına yere düşen motosikletli ayağa kalkamazken, otomobil sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Tepki çeken o anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı.

Atatürk Caddesi'nde sürekli yaşanan kazalar için çözüm üsteniyor

Geçtiğimiz gün yine aynı yerde meydana gelen kazada, bir otomobilin yasak olmasına rağmen Atatürk Caddesi'nden Taşköprü Caddesi'ne doğru dönmeye çalıştığı sırada çarpıştığı motosikletli kurye yaralandı. Neredeyse her gün benzer kazaların yaşandığı çevredeki esnaf, konuyla ilgili şikayetlerini ve çözüm önerilerini dile getirdi. Caddedeki kazaların azalmasını isteyen esnaf; sürücülerin trafik kurallarına daha duyarlı olmasını, yetkililerin ise bazı ağaç dalları nedeniyle görünmeyen levhalarla ilgili çalışma yapmasını istedi.

"Levhalar ağaçların arkasında kaldığı için gözükmüyor"

Çevre esnaflarından Adem Balta, konuyla ilgili olarak, "Her gün bir kaza yaşanıyor, şahit oluyoruz. İnsanlar kurallara uymadığı, sabırsız olduğu için bir motosiklet kazası oluyor. Genelde taşıtlar, motosikletlilere çarpıyor. Hem ortaya maddi hasar çıkıyor hem de bazı insanlar sağlık sorunu yaşıyor. Geçenlerde otomobil çarpmaşı nedeniyle bir arkadaşın kolu kırıldı. Levhalar ağaçların arkasında kaldığı için gözükmüyor. İnsanlar da bazen levhaları göremiyor olabilir. Levhayı göremedikleri için de buradaki trafik kuralını bilmiyorlar ve bu durum kazaya sebep olabiliyor. İnsanlar sabırlı ve sakin, sinirlerine hakim olsunlar. Kurallara uysunlar. Evet, caddemiz dar" dedi.

"Dönüş olmayan yerlerden U atmaya çalışıyorlar"

Hem motosiklet sürücüsü hem de çevre esnafı olan Buğra Erdoğan ise, şunları söyledi:

"Atatürk Caddesi'nde park eden araçlar yüzünden motosikletliler olarak yoldan geçerken zorlanıyoruz. Motosikletimizi rahatça süremiyoruz, araçlar tarafından çok sıkıştırılıyoruz. Özellikle sinyal vermeyen, dörtlü yakıp kendilerine istediği yerde durma özgürlüğünü sağlayan ve sağa sinyal verip sola dönen araçlar yüzünden problem yaşıyoruz. Bir motosikletli olarak araçlardan çok şikayetçiyim. Özellikle, Atatürk Caddesi'nde dönüş olmayan yerlerden U atmaya çalışıyorlar. Sola dönülmeyecek yerlerde sola dönüyorlar. Onlar sadece kendilerini motorlu taşıt olarak görüyorlar ama motosiklet de bir motorlu taşıttır. Araç sürücülerinin daha dikkatli olmasını istiyoruz. - ESKİŞEHİR