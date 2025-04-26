Eskişehir'de Motosiklet-Otomobil Kazası - Son Dakika
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Eskişehir'de Motosiklet-Otomobil Kazası

Eskişehir\'de Motosiklet-Otomobil Kazası

Eskişehir'de motosikletin otomobile çarpması sonucu maddi hasar meydana geldi, yaralanan yok.

26.04.2025 16:44
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Eskişehir'de şerit değiştirmeye çalışan motosikletin otomobile çarptığı kazada şans eseri kimse yaralanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Olay, dün akşam saat 20.45 sıralarında Çevre Yolu'nda Akademi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.İ. isimli şahsın idaresindeki 16 BMV 259 plakalı motosiklet, şerit değiştirirken S.Y. isimli şahsın idaresindeki 07 D 0865 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucunda maddi hasar oluşurken, trafikte aksamalar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde kazada şans eseri kimsenin yara almadığı belirlendi. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Motosiklet-Otomobil Kazası - Son Dakika

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