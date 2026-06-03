Eskişehir'de Müzik ve Uygunsuz Hareketlere Ceza - Son Dakika
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Eskişehir'de Müzik ve Uygunsuz Hareketlere Ceza

Eskişehir\'de Müzik ve Uygunsuz Hareketlere Ceza
03.06.2026 12:29
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Genez Sokak'ta 43 araç kontrol edildi, toplam 40.890 TL ceza kesildi. Rahatsızlık nedeniyle denetim yapıldı.

Eskişehir'de vatandaşların araçlardan açılan müzik ve uygunsuz hareketlerden dolayı rahatsız olduğu Genez Sokak'ta polis tarafından yapılan denetimlerde 43 araç kontrol edilirken, kusurlu olanlara toplamda 40 bin 890 TL cezai işlem uygulandı.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberi ile gündeme gelen Tepebaşı Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak'ta araçların kafelerde oturan vatandaşlara verdiği rahatsızlık sonrası İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kapsamlı trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin çalışması sonucunda 65 şahıs ve 43 araç kontrol edildi. Uygulamalarda 2 araca uygunsuz ışıklandırmadan 2 bin 452 TL, 4 araca yüksek sesle müzik yayını yapmaktan 12 bin TL, 1 araç sürücüsüne cep telefonu kullanmaktan 5 bin TL, 1 araca abart egzozdan 16 bin TL cezai işlem uygulanarak araç 1 ay trafikten men edildi. 2 araca yanlış far kullanımından 5 bin 438 TL ceza yazıldı.

Denetimlerde toplamda 40 bin 890 TL cezai işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Müzik ve Uygunsuz Hareketlere Ceza - Son Dakika

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