Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen 'Narkoalan' uygulamasında 78 şahıs ve 36 araç kontrol edildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Narkoalan' uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde, 78 şahıs ve 36 araç kontrol edildi. Yapılan aramalarda 6,97 gram bonzai ele geçirilirken, 3 şahıs hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Narkoalan Uygulaması Yapıldı - Son Dakika
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