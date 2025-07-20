Eskişehir\'de nehre giren iki çocuk kayboldu

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde serinlemek için Sakarya Nehri'ne giren iki çocuk suda kayboldu. Ekipleri iki çocuğun bulunması için çalışma başattı.

Eskişehir'de Sakarya Nehri'nin Sarıcakaya kısmında kalan bölgede edinilen bilgilere göre, serinlemek için bölgede nehre giren ve isimleri henüz öğrenilemeyen 15-16 yaşlarındaki iki erkek çocuğu bir süre sonra suda kayboldu.

İKİ ÇOCUK GÖZDEN KAYBOLDU

Durumu fark eden çevre sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çocukların bulunması için başlattıkları çalışma devam ediyor.