Eskişehir'de Öfkeli Eş Polisle Tartıştı - Son Dakika
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Eskişehir'de Öfkeli Eş Polisle Tartıştı

Eskişehir\'de Öfkeli Eş Polisle Tartıştı

Yakalama kararı olan O.Y.'nin eşi, polisle arbede yaşadı ve sinir hastası olduğunu iddia etti.

10.10.2024 15:24
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Eskişehir'de çeşitli suçlar nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin öfkeli eşi polis ekiplerine zorluk çıkartırken, sinir hastası olduğunu iddia ederek önüne gelenle kavga etti.

Olay, saat 13.30 sularında Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakalama kararı bulunan O.Y. isimli şüpheli, bir işlem yaptırmak için Eskişehir İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'ne gitti. Sistemde O.Y. hakkında çeşitli suçlar nedeniyle yakalama kararı olduğunun görülmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerine zorluk çıkartan O.Y., kaçmaya çalışması üzerine kelepçelenerek araca götürüldü.

Eşinin kelepçelendiğini görünce ortalığı yıktı

Bu esnada O.Y'nin eşi de polis ekiplerine zorluk çıkarttı. Gözaltına alınan eşiyle aynı araca binmek istediğini söyleyen öfkeli kadın, hem müdürlük yetkililerine hem de polis ekiplerine sesini yükseltti. O.Y.'nin araca bindirilmesinin ardından kadın, kırmızı reçetesi bulunduğunu belirterek önüne gelen herkesle tartışmaya başladı. Ameliyatlı ve sinir hastası olduğunu iddia eden kadın, tartıştığı birisine ise, "Ben sinir hastasıyım, tek tek yolarım seni. Alırım, parça pinçik ederim bak. Bunu yaparım" dedi.

Öfkeli kadının araca bindirilmesinin ardından O.Y. polis ekiplerince adliyeye götürüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Polis, Olay, Suç, Son Dakika

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