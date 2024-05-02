Eskişehir\'de Okul Çevrelerinde Denetim

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Eskişehir'de polis ekiplerince okul çevrelerindeki işletmelere ve okul servislerine yönelik denetim düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Nisan ayında okul çevrelerinde bulunan işletmelere ve okul servislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Farklı tarihlerde farklı okulların çevrelerinde yapılan 759 farklı denetimde, 16 internet kafe, 13 oyun salonu, 7 bahis salonu, 40 kahvehane, 83 market ve tekel, 31 tütüncü, 4 kafe, 186 metruk bina, 524 park kontrol edilirken 136 okul ziyaret edildi.

Ayrıca 855 okul servisi, 56 araç ve bin 779 kişi de denetimler çerçevesinde kontrol edildi. Denetimlerde, 20 okul servisinin sürücüsüne farklı maddelerden 39 bin 703 TL para cezası kesildi. Ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen 2 sürücü hakkında da işlem yapıldığı öğrenildi. Şüpheli şahısların yapılan üst aramasında 3 adet kesici alet ele geçirilirken, bir parkta meydana gelen kapkaç olayının şüphelisi yakalandı. Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR