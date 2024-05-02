Eskişehir'de Okul Çevrelerinde Denetim - Son Dakika
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Eskişehir'de Okul Çevrelerinde Denetim

Eskişehir\'de Okul Çevrelerinde Denetim

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından okul çevrelerindeki işletmelere ve okul servislerine yönelik denetim düzenlendi. 759 farklı denetimde 16 internet kafe, 13 oyun salonu, 7 bahis salonu, 40 kahvehane, 83 market ve tekel, 31 tütüncü, 4 kafe, 186 metruk bina, 524 park kontrol edilirken 136 okul ziyaret edildi. Ayrıca 855 okul servisi, 56 araç ve bin 779 kişi de denetimler çerçevesinde kontrol edildi. Denetimler sonucunda 20 okul servisi sürücüsüne 39 bin 703 TL para cezası kesildi ve 2 ehliyetsiz sürücü hakkında işlem yapıldı. Ayrıca, yapılan denetimlerde 3 adet kesici alet ele geçirildi ve bir kapkaç olayının şüphelisi yakalandı.

02.05.2024 12:38
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Eskişehir'de polis ekiplerince okul çevrelerindeki işletmelere ve okul servislerine yönelik denetim düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Nisan ayında okul çevrelerinde bulunan işletmelere ve okul servislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Farklı tarihlerde farklı okulların çevrelerinde yapılan 759 farklı denetimde, 16 internet kafe, 13 oyun salonu, 7 bahis salonu, 40 kahvehane, 83 market ve tekel, 31 tütüncü, 4 kafe, 186 metruk bina, 524 park kontrol edilirken 136 okul ziyaret edildi.

Ayrıca 855 okul servisi, 56 araç ve bin 779 kişi de denetimler çerçevesinde kontrol edildi. Denetimlerde, 20 okul servisinin sürücüsüne farklı maddelerden 39 bin 703 TL para cezası kesildi. Ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen 2 sürücü hakkında da işlem yapıldığı öğrenildi. Şüpheli şahısların yapılan üst aramasında 3 adet kesici alet ele geçirilirken, bir parkta meydana gelen kapkaç olayının şüphelisi yakalandı. Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Okul Çevrelerinde Denetim - Son Dakika

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