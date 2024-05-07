Eskişehir\'de Okul Çevrelerinde Yapılan Denetimlerde 63 Şüpheli Sorgulandı

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından okulların çevresinde bulunan alanlarda ve işletmelerde yapılan denetimlerde 63 şüpheli sorgulandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından okul çevrelerinde 151 farklı devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Çalışmalarda, 83 okulun çevresinde bulunan alanlar ve parklar kontrol edilirken 5 market ve tekel bayi ile 3 tütüncü denetlendi. Denetimlerde ekipler tarafından 63 şahsın da kimlik sorgulaması yapıldı.

Ayrıca polis ekipleri tarafından 52 okula ziyaret gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR