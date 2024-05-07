Eskişehir'de Okul Çevrelerinde Yapılan Denetimlerde 63 Şüpheli Sorgulandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Okul Çevrelerinde Yapılan Denetimlerde 63 Şüpheli Sorgulandı

Eskişehir\'de Okul Çevrelerinde Yapılan Denetimlerde 63 Şüpheli Sorgulandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından okulların çevresinde yapılan denetimlerde 63 şüpheli sorgulandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 83 okulun çevresinde bulunan alanları ve işletmeleri denetledi. Ayrıca 52 okula ziyaret gerçekleştirildi.

07.05.2024 12:59
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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından okulların çevresinde bulunan alanlarda ve işletmelerde yapılan denetimlerde 63 şüpheli sorgulandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından okul çevrelerinde 151 farklı devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Çalışmalarda, 83 okulun çevresinde bulunan alanlar ve parklar kontrol edilirken 5 market ve tekel bayi ile 3 tütüncü denetlendi. Denetimlerde ekipler tarafından 63 şahsın da kimlik sorgulaması yapıldı.

Ayrıca polis ekipleri tarafından 52 okula ziyaret gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Okul Çevrelerinde Yapılan Denetimlerde 63 Şüpheli Sorgulandı - Son Dakika

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