Eskişehir'de Okul Denetimleri: 4 Servis Aracına Ceza Kesildi

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince okulların son haftasında gerçekleştirilen yoğun denetimlerde okul çevrelerinde bulunan işletmeler ve 159 servis aracı kontrol edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından okul servislerinde ve okul çevrelerinde denetim yapıldı. İl genelinde 10 ila 17 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmada 159 servis aracı ve şoförü kontrol edilirken, kusurlu bulunan 4 servis aracının sürücüsüne ceza kesildi. Okul çevrelerinde ise 98 kahvehane, 138 market ve tekel, 12 oyun salonu ve 220 park ile bahçe kontrol edildi. Ayrıca 415 şahsa kimlik sorgusu yapıldı. - ESKİŞEHİR