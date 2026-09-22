Eskişehir'de okul servisi denetiminde 9 araç kusurlu bulundu, 977 araç kontrol edildi

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 977 okul servisi, okul çevrelerinde bulunan 774 mekan ile 3 bin 296 şahıs kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul servisleri ile okul çevrelerine yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerce 14-21 Eylül 2026 tarihleri arasında, 977 servis aracı ve şoförü denetlendi. Kusurlu olduğu belirlenen 9 servis aracı ve şoförü hakkında gerekli işlemler uygulandı. Okul çevrelerinde 196 kahvehane, 146 market/tekel, 13 oyun salonu ve 419 park/bahçe olmak üzere toplam 774 mekan kontrol edildi. Çalışmalar sırasında 3 bin 296 şahsa da kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi.