Eskişehir'de okul servisi denetiminde 9 araç kusurlu bulundu, 977 araç kontrol edildi

Eskişehir'de okul servisi denetiminde 9 araç kusurlu bulundu, 977 araç kontrol edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de 14-21 Eylül 2026'da okul servisi ve çevresi denetiminde 977 servis aracı ve şoförü kontrol edildi. Kusurlu bulunan 9 araç ve şoförü hakkında işlem yapıldı; 774 mekan denetlendi, 3 bin 296 kişiye kimlik sorgusu yapıldı.
Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 977 okul servisi, okul çevrelerinde bulunan 774 mekan ile 3 bin 296 şahıs kontrol edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul servisleri ile okul çevrelerine yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerce 14-21 Eylül 2026 tarihleri arasında, 977 servis aracı ve şoförü denetlendi. Kusurlu olduğu belirlenen 9 servis aracı ve şoförü hakkında gerekli işlemler uygulandı. Okul çevrelerinde 196 kahvehane, 146 market/tekel, 13 oyun salonu ve 419 park/bahçe olmak üzere toplam 774 mekan kontrol edildi. Çalışmalar sırasında 3 bin 296 şahsa da kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi.
Kaynak: İHA
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