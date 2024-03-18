Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından okul servislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 48 araç kontrol edilirken, kusurlu bulunan 1 okul servisinin şoförüne para cezası yazıldı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından jandarma sorumluluk bölgesinde 11 Mart ile 15 Mart 2024 tarihleri arasında okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 48 adet okul servisi kontrol edilirken, kusurlu görülen 1 araç sürücüsüne 3 bin 135 TL para cezası kesildi.
Ayrıca okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Okul Servislerine Denetim: 1 Araç Şoförüne Cezai İşlem - Son Dakika
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 49 kişi tutuklandı. Ayrıca, 103 kişi adli makamlara sevk edildi ve 170,07 gram metamfetamin, 167 sentetik ecza, 13 ruhsatsız tabanca ve 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Trafik ekipleri tarafından ise 20 araca yüksek sesle müzik dinlemekten ve 26 araca abartı egzozdan işlem yapıldı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hançerli Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri operasyonda T.Ç. ve O.Ç. isimli şahısların ikametinde 18 bin 998 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet tabanca fişeği ele geçirdi. Soruşturma devam ediyor.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir inşaatta çalışan Kani Akgül, 3. kattan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Akgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonda, Boyabat ilçesinde durdurulan araçta ve sürücüsü üzerinde yapılan aramada 33 adet sentetik hap ve 1 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı ve haklarında adli işlemlere başlandı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda aranan 5 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak silah imalatı yaparak satan bir kişi, polis ekiplerinin baskınıyla yakalanarak cezaevine gönderildi. İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonunda, iş yerinde yapılan aramalarda 7 adet silah ve silah yapımında kullanılan çok sayıda alet ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Isparta'nın Gelendost ilçesinde polisin yaptığı çalışmalarda aranan 2 kişi yakalanırken, yapılan uygulamalarda 5 araç trafikten men edildi. Gelendost İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda 2 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Ayrıca uygulamalarda 2 bin 543 şahıs ve 500 araç sorgulanırken, 5 araç trafikten men edildi. Araç sahiplerine toplamda 496 bin 20 TL cezai işlem uygulandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi kaldığı günübirlik kiralık dairede tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kişinin tabancayla ateş edilmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Recep Hamleci'nin son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda ağır yaralanan Hamleci, bir kişi tarafından araca bindirilerek hastaneye götürüldü. Bıçaklı saldırganın ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Ankara Keçiören'de 16 yaşındaki Arda A., 3 saat 15 dakika içerisinde önce bir taksi durağına pompalı tüfekle saldırarak 4 kişiyi yaraladı, ardından ağabeyi de dahil olmak üzere 4 kişiyi bıçakladı. Arda A. ve arkadaşlarının gasp planı yaptığını fark eden bir taksi şoförü, durumu duraktaki arkadaşlarına bildirdi. Olayın ardından Arda A. gözaltına alındı. Olayın ardından kaçan Arda A., aynı mahallede 3 kişiyi daha bıçakladı. Arda A., emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Feruz köyünde meydana gelen yangında, bir evde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle çevredeki diğer evlere ve samanlığa sıçradı. Yangını söndürmek için çabalayan 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda alevler kontrol altına alındı, ancak 3 ev, 1 samanlık ve 1 traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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