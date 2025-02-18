Eskişehir\'de Okul Servislerine Denetim

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 122 servis aracı ile okul çevrelerinde bulunan 194 farklı mekan kontrol edilirken, 357 şahsın kimlik bilgileri sorgulandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul servisleri ile çevrelerine yönelik denetim yapıldı. Ekiplerin 10-17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda; 122 servis aracı ve şoförü kontrol edildi, 5 araç ve şoförün kusurlu olduğu belirlendi. Okul çevrelerinde bulunan 47 kahvehane, 54 market/tekel, 2 oyun salonu ve 91 park/bahçe denetlendi. Ayrıca, 357 şahsa kimlik sorgusu yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR