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Eskişehir'de okul servislerine trafik denetimi: 3 araç sürücüsüne para cezası - Son Dakika
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Eskişehir'de okul servislerine trafik denetimi: 3 araç sürücüsüne para cezası

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetiminde kusurlu bulunan 3 araç sürücüsüne para cezası uygulandı. Denetimlerde, 62 okul servis aracı kontrol edilirken, aynı zamanda güvenli servis kullanım kartları dağıtılarak trafik eğitimleri verildi.

Eskişehir\'de okul servislerine trafik denetimi: 3 araç sürücüsüne para cezası
15.01.2024 - 12:02,
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Eskişehir'de jandarma ekiplerince okul servislerine yönelik düzenlenen trafik denetiminde kusurlu bulunan 3 araç sürücüsüne para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 Ocak ile 12 Ocak tarihleri arasında jandarma sorumluluk bölgesinde okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 62 adet okul servis aracı kontrol edilirken, kusurlu bulunan 3 araç sürücüsüne 2 bin 70 TL para cezası kesildi.

Yapılan denetimlerde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan 21 adet Güvenli Servis Kullanım Kartı dağıtılırken, okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de okul servislerine trafik denetimi: 3 araç sürücüsüne para cezası - Son Dakika
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