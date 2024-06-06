Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nden Önleyici Polislik çalışmaları

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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suç oluşmadan önce Önleyici Polislik kapsamında 45 kişiye bilgilendirme yapılırken, toplam 35 bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince suç oluşmadan önce Önleyici Polislik kapsamında bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Akarbaşı Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda, işyeri ve ikametten hırsızlık ile dolandırıcılık konusunda 1 mahalle muhtarı ziyareti, esnaf ve vatandaşlar da olmak üzere toplam 45 kişiye bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme faaliyetleri esnasında Hırsızlık ve Dolandırıcılık olaylarına karşı basit güvenlik tedbirleri içeriğine sahip broşürlerden toplam 35 adet dağıtıldı. - ESKİŞEHİR