Eskişehir'de Orman Yangını: Kepçe Kül Oldu, Operatör Kurtarıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Orman Yangını: Kepçe Kül Oldu, Operatör Kurtarıldı

22.07.2025 19:39
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Seyitgazi'deki yangında operatör Ali Yılmaz alevlerin ortasında kaldı, sağ sağlim kurtarıldı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan yangında arazözlere yol açarken alevlerin ortasında kalan ve kepçesi kül olan operatör Ali Yılmaz'ın arkadaşı Birkan Şen, yaşananları anlattı.

Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla Mahallesi'nde saat sabah 08.30'da çıkan orman yangını devam ederken, yangına müdahale için bölgeye gelen bir maden işletmesine ait kepçe ve greyder biranda alevlerin arasında kalmıştı. Kepçe ve greyder operatörleri araçlarından kendilerini dışarı atarak yanmaktan kurtulmişti. Greyderin üzerine helikopterin su atmasıyla araç yanmaktan kurtulurken, kepçe alevler arasında kalarak kül olmuştu. Kepçesi yanan operatör Ali Yılmaz, ormana kendini atarak canını kurtarmıştı. Operatör Ali Yılmaz'ı bulmak için yaklaşık 1 buçuk saat boyunca arama çalışması yürüten ekip arkadaşları, operatörü ormanda bulmuştu. Ali Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Alevlerin arasında kaldı makine"

Kendisi de alevlerin arasında kalan Birkan Şen yaşananları anlattı. Alevlerin bir anda kendilerine döndüğünü söyleyen Şen, "Maden işletmesinde kepçe operatörüyüm. Yangına bütün ekipmanlarımızı müdürlerimiz gönderdi. Bir arkadaşımız önden çıktı. Onu farklı bir yere yönlendirdiler yangının önünü kesmek için. Biz ağaçları yıkıp arazözlere yol açıyorduk ama 10 saniye içinde bütün alev kepçe üzerine geldi. Kepçeyi kurtaramadık. Operatör arkadaşımız kendini zor attı. Herkes koşarak kaçtı. Greyderci arkadaşımız da oradan kaçtı. Greyderin üzerine helikopterler su dökünce araç yanmadı ama kepçemiz tamamen yandı. Alevlerin arasında kaldı makina. Başka bir bölgede de biz çalışıyorduk, aynı anda bizim üzerimize de alev geldi. Biz de kaçtık ama orada 2 arazöz, 1 dozer yandı. Biz kurtulduk ama rüzgarın etkisiyle şu anda ateşe müdahale edemiyoruz. Çok dağlık bir alan. Arazimiz çok sapa. Bu yangın 3-4 gün sürer, çok zor durumdayız. Çünkü müdahale edemiyoruz" dedi.

"Arkadaşımıza 1 buçuk saat ulaşamadık"

O anlarda oldukça korktuğunu belirten Birkan Şen, "100-150 metre uzağımızdaydı yangın, 10 saniyede etrafımızı sardı. Greyderci arkadaşımız aracını döndüremedi, bırakıp kaçtı. O kaçtıktan sonra helikopter tesadüfen su döktü. O şekilde greyder kurtuldu ama kepçemiz yandı. Arkadaşımız kurtuldu ama arkadaşımıza 1 buçuk saat ulaşamadık. Ormana kaçmıştı, mevkiyi bilmiyordu. 1-1 buçuk saat hepimiz arkadaşımızı aradık ve sonunda da ulaştık arkadaşımıza. Ali yılmaz operatör arkadaşımız. Şu anda hiçbir yarası yok ama o alevlerin arasından çıkmak çok zordu" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Orman Yangını: Kepçe Kül Oldu, Operatör Kurtarıldı - Son Dakika

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