Eskişehir\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Eskişehir'de çıkan yangının büyük bir bölümü kontrol altına alınırken, bazı bölgelerde alevlerin tekrar yükseldiği ve ekiplerin gayretli bir şekilde müdahale ettiği görüldü. Afyonkarahisar'a yakın bölgede yoğun dumanım olduğu ve helikopterlerin o bölgeye müdahale ettiği görüldü.

Seyitgazi ilçesinin Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede çıkan ormanlık alanda dün sabah saatlerinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alınsa da bazı bölgelerde alevlerin tekrar yükseldiği görüldü. Ekiplerin bir yandan soğutma çalışması yapıp bir yandan da alevlere müdahale ettiği görüldü.

Yaklaşık 30 saattir söndürme ve soğutma çalışmaları sürerken, ekiplerin oldukça yoğun çalıştığı görüldü. Soğutma çalışması ve alevleri söndürmek için arazöz, itfaiye ve su tankeri ile bölgede çalışma başlatıldı. Türkiye'nin bir çok yanından gelen kurum ve kuruluş çalışanları, tüm gayretleriyle Eskişehir'deki ormanlık alanına çıkan yangını söndürmeye çalışıyor. Dumanların yeniden yükseldiği alanlar dron ile havadan görüntülendi.

Öte yandan Afyonkarahisar'a yakın bölümde yükselen alevlere helikopterle ekipler havadan müdahale ediyor. - ESKİŞEHİR