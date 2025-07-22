Eskişehir\'de Orman Yangını Sürüyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangını büyümeye devam ediyor.

Fethiye ve Büyük Yayla mahallelerindeki ormanlık alanda sabah 08.30 civarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın tüm müdahalelere rağmen büyümeye devam ediyor. Yükselen alevlere havadan olmak üzere, 3 tanesi Orman İl Müdürlüğü, 1 tanesi ise jandarmaya ait olan toplamda 4 tane helikopter, 1 tane Orman İl Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağı ile müdahale ediliyor. Karadan ise çok sayıda arazöz ile yangının büyütmesine engel olmaya çalışılıyor. Ormanın büyük bir kısmının ise gözle görülür şekilde kül olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR