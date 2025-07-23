Eskişehir\'de Orman Yangınına Hava Müdahalesi

Eskişehir'de dün sabah başlayan ve güneşin batmasıyla birlikte hava müdahalesine ara verilen Seyitgazi ilçesindeki orman yangınına, gece boyunca karadan müdahale edildi. Gece devam eden çalışmalarla yangının yayılması yavaşlatılırken, sabahın ilk ışıklarıyla 5 helikopterle havadan müdahaleye tekrar başlandı.

Seyitgazi ilçesinin Fethiye ve Büyük Yayla mahallelerindeki ormanlık alanda, dün sabah saat 08.30 civarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın tüm müdahalelere rağmen büyümeye devam ediyor. Dün akşam güneşin batmasıyla birlikte yangına hava müdahalesine ara verilmişti. Gece boyunca ekiplerin karadan cansiperane verdiği mücadele ile alevlerin Afyonkarahisar'a sıçramasının önüne geçildi. Etkisini azaltan yangına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 5 helikopter ile havadan müdahale tekrar başladı. - ESKİŞEHİR