Eskişehir\'de Otomobil Lastiklerine Saldırı

Eskişehir'de yol kenarına park edilen 2 otomobilin lastikleri, kimliği belirsiz şüpheli tarafından bıçakla delinerek kullanılamaz hale getirildi.
Olay, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Kaplanlı Caddesi üzerinde gerçekleşti. Yol kenarında park halinde bulunan iki otomobilin lastikleri, kimliği belirsiz şüpheli tarafından bıçaklanarak patlatıldı. Saldırı sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen emniyet güçleri olayla ilgili çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR
