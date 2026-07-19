Eskişehir'de Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Eskişehir'de Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı

Eskişehir\'de Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı
19.07.2026 13:12
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Eskişehir'de bir otomobildeki yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok.

Eskişehir'de bir otomobilin iç elektrik aksamından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Yeşiltepe Mahallesi Bekik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 26 AGD 846 plakalı otomobilin iç elektrik aksamında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Araçtan dumanların ve alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yanan otomobile anında müdahale etti. Ekiplerin başarılı ve hızlı çalışmaları sonucunda alevler, çevredeki diğer araçlara veya yapılara sıçramadan tamamen söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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