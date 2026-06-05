"Araçta kedi var" yazsını dikkate aldı, sevimli 3 yavru kediyi kurtardı

Eskişehir'de otomobiline asılan "Araçta 3 kedi var" yazısını dikkate alan vatandaşın durumu itfaiyeye haber vermesi sonucu sevimli hayvanları kurtardı.

Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Menekşe Sokak'ta aracını park eden Buğra Sarı, otomobiline asılan "Aracın içinde 3 kedi var" yazıları fark etti. Aracını kontrol eden Sarı, kedileri bulmadı. Daha sonra aracı ile ilerleyen Buğra Sarı, Karapınar Mahallesi'nde kedi seslerini duydu. Sarı'nın ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi (EBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile 3 yavru kedi, ön tekerle kaput arasındaki bölümden çıkartıldı. Araçtan çıkarılan kediler bu kez de metruk bir binanın içine kaçtı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda bina içerisinde yakalanan kediler, kafes içine koyulup sağlık kontrolleri için veterinere götürüldü. - ESKİŞEHİR