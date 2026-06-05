"Araçta kedi var" yazsını dikkate aldı, sevimli 3 yavru kediyi kurtardı - Son Dakika
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"Araçta kedi var" yazsını dikkate aldı, sevimli 3 yavru kediyi kurtardı

"Araçta kedi var" yazsını dikkate aldı, sevimli 3 yavru kediyi kurtardı
05.06.2026 10:42  Güncelleme: 10:51
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Eskişehir'de bir vatandaşın otomobiline asılan 'Araçta 3 kedi var' yazısını fark edip durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine, yavru kediler ön tekerlek kaput arasından çıkarılarak kurtarıldı. Kediler sağlık kontrolü için veterinere götürüldü.

Eskişehir'de otomobiline asılan "Araçta 3 kedi var" yazısını dikkate alan vatandaşın durumu itfaiyeye haber vermesi sonucu sevimli hayvanları kurtardı.

Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Menekşe Sokak'ta aracını park eden Buğra Sarı, otomobiline asılan "Aracın içinde 3 kedi var" yazıları fark etti. Aracını kontrol eden Sarı, kedileri bulmadı. Daha sonra aracı ile ilerleyen Buğra Sarı, Karapınar Mahallesi'nde kedi seslerini duydu. Sarı'nın ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi (EBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile 3 yavru kedi, ön tekerle kaput arasındaki bölümden çıkartıldı. Araçtan çıkarılan kediler bu kez de metruk bir binanın içine kaçtı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda bina içerisinde yakalanan kediler, kafes içine koyulup sağlık kontrolleri için veterinere götürüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, İtfaiye, Yaşam, kedi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Araçta kedi var' yazsını dikkate aldı, sevimli 3 yavru kediyi kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Araçta kedi var" yazsını dikkate aldı, sevimli 3 yavru kediyi kurtardı - Son Dakika
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