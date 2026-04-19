Eskişehir\'de Panelvan Takla Attı

Eskişehir'de savrularak kontrolden çıkan hafif ticari panelvan ters döndükten sonra durabilirken, araçta bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Kızıinler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 43 RH 273 plakalı ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak takla attı. Araç yol kenarındaki tarım arazinde ters durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 kişi, itfaiye tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. 2 şahıs kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. - ESKİŞEHİR