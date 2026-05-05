Eskişehir'de Park Eden 33 Araç Çekildi
Eskişehir'de Park Eden 33 Araç Çekildi

05.05.2026 23:06
1 Mayıs etkinlikleri için getirilen tedbirlere uymayan 33 araç, polis tarafından çekildi.

Eskişehir'de 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlama etkinliği ve gösteri yürüyüşü Trafik Tedbirleri kapsamında par işleminin yasak olduğu noktalara bırakılan 33 araç, gece saatlerinde çekildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü dün 01 Mayıs 2026 Cuma günü Büyükpark Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlama etkinliği ve gösteri yürüyüşü Trafik Tedbirleri kapsamında Haller Kavşağı ile Cumhuriyet Meydanı, arası çift yönlü araç trafiğine kapatılacağını duyurmuştu. Ayrıca tedbirler kapsamında; Hatboyu - 1 Caddesi, Hatboyu 2 Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ve Gazi Yakup Satar Caddesi üzerine 30 Nisan 2026 günü saat 19.00'dan 1 Mayıs 2026 günü etkinlik bitimine kadar araç parkına izin verilmeyeceğini duyurmuştu. Uyarıları dikkate alamayan ve bahse konu caddelere park edilen 33 araç çekici yardımı ile çekildi. Gece saatlerinde başlayan işlemlerde birden fazla çekici ve çok sayıda polis ekibi yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

