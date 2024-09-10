Eskişehir\'de Park Görevlisine Köpek Saldırısı

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Eskişehir'de bir parkta çalışan görevli kişi köpek ısırması sonucu hafif şekilde yaralanarak hastanelik oldu.

Odunpazarı İlçesi'nde bulunan Dede Korkut Parkı'nda meydana gelen olayda, iddialara göre parkta bakım ve onarım görevlisi şahsa köpek saldırdı. Parkta dolaşan sokak köpeklerinden birisinin saldırısına uğrayan görevli, hafif şekilde yaralandı. Köpek saldırısı sonucunda yaralanan park görevlisi, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. - ESKİŞEHİR