Eskişehir\'de parklarda yapılan çalışmalarda 41 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı

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Eskişehir'de polis ekiplerince kent merkezindeki parklarda şüpheli şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 41 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, saat 21.00 ila 23.00 saatleri arasında halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla uygulama yapıldı. Kanlıkavak, Millet Bahçesi ve Dedekorkut parklarında şüpheli şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, 41 kişinin kimlik sorgulaması gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR