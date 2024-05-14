Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, parklarda şüphelilere yönelik uygulama yaptı

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte vatandaşların yoğunlukla kullandığı büyük parklarda halkın huzur ve güvenini sağlamak için şüphelilere yönelik uygulamalarda 29 Şahıs sorgulandı.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Millet Bahçesi ve Dede Korkut parklarında halkın huzur ve güvenini sağlamak için şüphelilere yönelik uygulama yaptı. Ekiplerce yapılan uygulamalarda 29 Şahıs sorgulandı. Özellikle gençler ve çocukların yoğun kullandığı alanlarda yapılan uygulama velileri sevindirdi. Ekiplerce uygulamaların devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR