Eskişehir\'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay anında, parkta bulunan bir polis memurunun müdahalesiyle olay büyümeden kontrol altına alındı.

Odunpazarı ilçesinde iki grup arasında kavga çıktı. Edinilen bilgilere göre; Vadişehir Mahallesi Nevruz Caddesi üzerinde bulunan Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Anıl Gül Parkı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, şahıslardan biri yanında taşıdığı bıçağı çıkardı.

O sırada parkta bulunan izinli bir polis memuru, durumu fark ederek hemen kavgaya müdahale etti. Olayın büyümesini engelleyen polis memuru, durumu hemen haber merkezine bildirerek olay yerine polis ve sağlık ekiplerini sevk etti.

Kavgada hafif şekilde yaralanan Ö. Y., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıltı. - ESKİŞEHİR