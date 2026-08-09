Eskişehir'de plakasız motosiklet sürücüsüne 88 bin TL ceza - Son Dakika
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Eskişehir'de plakasız motosiklet sürücüsüne 88 bin TL ceza

Eskişehir\'de plakasız motosiklet sürücüsüne 88 bin TL ceza
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Eskişehir'de plakasız motosikletle kaçan sürücü, kimliği cep telefonundan tespit edilerek 88 bin 500 TL ceza aldı.

Eskişehir'de plakasız motosiklet ile polisin "dur" ihtarına uymayan ve aracını bırakıp yaya olarak kaçarken düşürdüğü cep telefonundan kimliği tespit edilerek şahsa 88 bin 500 TL idari para cezası kesildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Bağlık Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri plakasız bir motosikleti durdurmak istedi. Sürücünün "Dur" ihtara uymayıp kaçması üzerine ekipler motosikleti kovalama başlattı. Yakalanacağını anlayınca motosikleti sokak üzerinde bırakıp yaya olarak kaçmaya başlayan şüpheli, bu sırada cep telefonunu yere düşürdü. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, düşürülen cep telefonundan kaçan şahsın B.A. olduğunu ve ehliyetsiz bulunduğunu tespit etti. Şüpheliye farklı maddelerden toplam 88 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de plakasız motosiklet sürücüsüne 88 bin TL ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de plakasız motosiklet sürücüsüne 88 bin TL ceza - Son Dakika
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