Eskişehir'de Polis Aracı Kaza Yaptı - Son Dakika
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Eskişehir'de Polis Aracı Kaza Yaptı

Eskişehir\'de Polis Aracı Kaza Yaptı
16.07.2026 22:41
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Eskişehir'de polis aracı ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Araçlar kullanılamaz hale geldi.

Eskişehir'de bir olaya takviye ekip olarak giden polis aracı ile bir otomobil çarpıştı. 2'si polis 3 kişinin yaralandığı kazada her iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 A 4850 plakalı polis otosu, ihbar alınan 71 Evler Mahallesi Obruk Sokakta'ki kalabalık grup arasında çıkan kavgaya intikal etmeye çalıştığı esnada cadde üzerinde seyir halindeyken, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 26 ALD 428 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da çok büyük maddi hasar meydana gelirken, otomobiller adeta hurdaya döndü. Kazada, polis aracında bulunan 2 polis memuru ile diğer otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Polis Aracı Kaza Yaptı - Son Dakika

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