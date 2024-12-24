Eskişehir\'de Polis Denetimi: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

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Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde tabanca, fişek ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından halkın huzur ve güveninin sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde, 1 adet tabanca, 5 adet fişek ve 13,48 gram bonzai ele geçirildi.

Polis ekiplerince 3 şahıs hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR