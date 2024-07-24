Eskişehir\'de Polis Ekipleri Tarafından Huzur Uygulaması Yapıldı

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Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uygulamada 353 kişinin ve 548 araç sahibinin kimlik sorgusu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 30 personel ve 1 Çevik kuvvet Tim personelinin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi. Genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde, umuma açık 17 yer denetlenirken, 1 işletmeye eksikliklerinden dolayı gerekli işlemler uygulanıldığı öğrenildi. Çalışmalar sonucunda çeşitli ihlallerden dolayı 24 sürücüye cezai işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR