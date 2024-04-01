Eskişehir\'de Polis Ekipleri Tarafından Yapılan Denetimlerde İşyerleri ve Okul Çevresi Kontrol Edildi

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Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen denetimlerde çok sayıda işyeri ve okul çevresi ile birlikte 457 şahıs kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim düzenlendi. Denetimlerde, 65 market ve tekel, 11 şans oyunları bayi, 38 kahvehane, 15 tütüncü, 2 internet kafe, 2 konsol oyunu salonu, 205 okul çevresi ve park denetlenirken 121 okul da ziyaret edildi. Ayrıca denetimlerde, 457 şahsın da kimlik sorgulamasının yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR