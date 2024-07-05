Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmada birisi kurusıkı olmak üzere tabanca, bıçak ve fişek ele geçirilirken, 10 şüpheliyle ilgili işlem yapıldı.
Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla polisin çalışmaları sürüyor. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjörler, 1 kurusıkı tabanca, 4 bıçak, 160 fişek ele geçirildi. Gerçekleşen 10 olayda, ekiplerce 10 şüpheliye işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Polis Operasyonu: Tabanca, Bıçak ve Fişek Ele Geçirildi - Son Dakika
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