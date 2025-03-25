Eskişehir\'de Protestolarda 14 Gözaltı Adliyeye Sevk Edildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Eskişehir'de 5 gündür devam eden protestolarda gözaltına alınan şahıslardan 14'ü adliyeye sevk edildi.

Kentin çeşitli bölgelerinde özellikle akşam saatlerinde düzenlenen izinsiz protesto eylemleri sırasında polis çok sayıda göstericiyi gözaltına almış, kalabalıklara TOMA ve biber gazı ile müdahale etmişti. Yapılan açıklamada 27 şahsın gözaltına alındığı, 33 şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtilmişti. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüphelilerden 14'ü bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR