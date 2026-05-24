Refüje çarptıktan sonra hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Eskişehir'de seyir halindeyken refüje çarptıktan sonra hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün gece Kütahya-Eskişehir kara yolu Sazova Mahallesi'nde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir kent merkezi istikametinde ilerleyen Arda M. idaresindeki 26 TC 714 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir sebeple yağmurun da etkisiyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç orta refüje çarptı. Orta refüje vuran aracın sol ön tekerleği çıkarken, otomobilde ağır hasar oluştu.

Sıkışan sürücü itfaiyenin hızlı müdahalesi ile kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızlı bir şekilde olay yerine ulaşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince sürücü bölümünde sıkışan sürücü Arda M.'yi çıkarmak için çalışma yapıldı. Hurdaya dönen araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü, ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumun iyi olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR