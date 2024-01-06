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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'ndan silah operasyonu: 12 şahsa işlem yapıldı - Son Dakika
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'ndan silah operasyonu: 12 şahsa işlem yapıldı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ruhsatsız silah bulundurma suçuyla mücadele kapsamında 12 şahsa işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 8 adet av tüfeği, 1 adet tabanca şarjörü ve 39 adet farklı çaplarda fişek ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı\'ndan silah operasyonu: 12 şahsa işlem yapıldı
06.01.2024 - 10:32,
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 12 şahsa işlem yapılırken, aramalarda 1 adet tabanca, 8 adet av tüfeği, 1 adet tabanca şarjörü, 39 adet farklı çaplarda fişek ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirli tarihler arasında ruhsatsız silah bulundurma suçu ile mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; 8 olaya müdahale edilirken, şüpheli 12 şahıs işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatları doğrultusunda, şüphelilerin ikamet adresleri ile araçlarında yapılan aramalarda; suç unsuru teşkil eden ruhsatsız 1 adet tabanca, 8 adet av tüfeği, 1 adet tabanca şarjörü, 39 adet farklı çaplarda fişek jandarma ekiplerince ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'ndan silah operasyonu: 12 şahsa işlem yapıldı - Son Dakika


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