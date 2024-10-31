Eskişehir'de Ruhsatsız Silah Operasyonu

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Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda ruhsatsız silahlar ve kesici aletler ele geçirilirken, 10 şüpheliye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 'Ateşli Silah ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun' ve 'Kabahatler Kanunu' çerçevesinde çalışma yapıldı. 24-30 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 8 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 6 kartuş, 1 kılıç, 1 bıçak ve 165 fişek ele geçirildi. Ayrıca, gerçekleşen 9 olayda 10 şüpheliye işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR