Eskişehir'de Ruhsatsız Tabanca ve Bıçaklar Ele Geçirildi

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Eskişehir'de polis ekiplerince halkın huzur ve güveninin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda ruhsatsız tabanca ve bıçak ele geçirilirken, 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 8 Ağustos ile 14 Ağustos tarihleri arasında halkın huzur ve güveninin sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet bıçak, 1 adet balta ve 16 adet fişek ele geçirildi.

Ekipler tarafından 10 kişi hakkında 'Ateşli Silah ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun' ve 'Kabahatler Kanunu' çerçevesinde işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR