Eskişehir'de Şadırvanda Baygın Genç

Eskişehir'de cami şadırvanında hareketsiz şekilde yatan ve madde etkisinde olduğu iddia edilen şahsa, din görevlisi tarafından müdahale edildi.

Olay, yatsı namazının ardından Kurtuluş Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan Akoğlan Camii'nin şadırvan bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, namaz çıkışı bölgede kontrollerini yapan cami din görevlisi, şadırvanda bir kişinin uzun süre hareketsiz bir şekilde durduğunu fark etti. Durumdan şüphelenerek şahsın yanına yaklaşan görevli, gencin tepki vermediğini ve baygınlık geçirdiğini anladı. Bunun üzerine din görevlisi, şadırvandan aldığı suyu şahsın yüzüne çarparak ilk müdahalede bulundu. Din görevlisinin müdahalesinin ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Madde etkisinde olduğu iddia edilen şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR