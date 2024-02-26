Eskişehir\'de Sahte Dekont ile İkinci El Eşya Dolandırıcılığına 375 Yıla Kadar Hapis Talebi

3.Sayfa

Eskişehir'de sahte dekont ile ikinci el eşya alışverişinde dolandırıcılık yaparak 25 kişiyi mağdur eden 1'i tutuklu 11 şüpheli hakkında, 375 yıla kadar hapis talep edildi.

İkinci el eşya alışveriş siteleri üzerinden buldukları kişileri sahte dekont göstererek dolandıran şahıslara yönelik Eskişehir Cumhuryet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların, internet üzerinden satışa çıkarılan başta cep telefonu olmak üzere maddi değeri yüksek olan teknolojik ürünleri sahte dekont göstererek alınması yöntemiyle 25 kişiye toplamda 700 bin liralık mağduriyet oluşturdukları tespit edildi.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada 1'i tutuklu 11 şüpheli için istenen hapis cezaları belli oldu. 'Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçu çerçevesinde 5 şüpheli hakkında 15 yıldan 375 yıla kadar, 1 şüpheli hakkında 15 yıldan 45 yıla kadar, 5 şüpheli hakkında ise 15 yıl hapis cezası talep edildi. - ESKİŞEHİR