Eskişehir'de Sanayi İşletmesinde Kadına Şiddet Semineri Düzenlendi - Son Dakika
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Eskişehir'de Sanayi İşletmesinde Kadına Şiddet Semineri Düzenlendi

Eskişehir\'de Sanayi İşletmesinde Kadına Şiddet Semineri Düzenlendi

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin katılımıyla bir sanayi işletmesinde çalışan 100 personele kadına şiddet ve diğer konularda bilgilendirme semineri düzenlendi.

26.08.2024 14:52
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Eskişehir'de jandarma ekipllerinin katılımıyla, bir sanayi işletmesinden 100 personele başta kadına şiddet olmak üzere çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla 21 Ağustos 2024 tarihinde Odunpazarı ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir sanayi işletmesinde çalışan personellere yönelik seminer faaliyeti gerçekleştirildi. Seminere toplam 100 işletme çalışanı katılım sağladı. Katılımcılara 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde 5 milyon erkeğe farkındalık eğitimi, KADES uygulaması ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında detaylı bilgi aktarıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Sanayi İşletmesinde Kadına Şiddet Semineri Düzenlendi - Son Dakika

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