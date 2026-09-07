Eskişehir\'de sanayi sitesindeki yangını yerinde inceleyen Başkan Ünlüce, ekiplere destek verdi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Baksan Sanayi Sitesi'nde yapı malzemeleri dükkanında çıkan yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Tüm ekiplerin alevlerin çevreye yayılmasını engellemek amacıyla koordineli şekilde çalıştığını belirten Ünlüce, "Umarım en kısa sürede kontrol altına alındığı bilgisini veririz" dedi.

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'ndeki Baksan Sanayi Sitesi'nde bir yapı malzemeleri işletmesinde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Haberi alır almaz olay yerine gelen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, sahada yürütülen söndürme faaliyetlerini ve alınan güvenlik önlemlerini yerinde takip etti. İtfaiye Dairesi yetkilileri, emniyet mensupları ve diğer destek ekiplerinden çalışmaların son durumu hakkında detaylı bilgi alan Başkan Ünlüce, alevlerle mücadele eden personele kolaylıklar diledi.

"Yan taraflara sıçramaması için büyük bir gayret içindeler"

Bölgede basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, yangının boyutuna dikkat çekerek ekiplerin özverili bir çalışma yürüttüğünü vurguladı. Ünlüce, "Biraz önce yangını haber alınca buraya geldik. İtfaiye ekiplerimiz şu anda buradalar, gayretli bir şekilde çalışıyorlar. Yine diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızdan gelenler; AFAD yetkililerimiz, Orman Bölge Müdürlüğümüz, İl Emniyet Müdürlüğümüz buradalar. Tüm ekipler özveriyle çalışıyor. Yangın büyük bir yangın ama arkadaşlarımızın özverili çalışmasıyla kontrollü olarak yangını şu anda etkisiz hale getirmeye çalışıyorlar. Yan taraflara sıçramaması için büyük bir gayret içindeler. Biz de onlara buradan kolay gelsin diyoruz, destek olduğumuzu belirtmek için buradayız. Burada dükkanı bulunan işletmelerimize de ayrıca geçmiş olsun diyorum. Tüm ekiplerimiz şu anda çalışıyor, umarım en kısa sürede kontrol altına alındığı bilgisini size vermiş oluruz" ifadelerini kullandı.