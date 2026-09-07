Eskişehir\'de sanayi sitesindeki yapı malzemeleri dükkanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Eskişehir'de Baksan Sanayi Sitesi'ndeki yapı malzemeleri dükkanında çıkan yangın, 20'den fazla araç ve 30'u aşkın ekibin yoğun müdahalesiyle büyük oranda kontrol altına alındı. İş yerinin iç kısmında yanmalar devam ederken, dükkandan geriye adeta bir kül yığını kaldı.

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'ndeki Baksan Sanayi Sitesi 128/8 numarada yer alan yapı malzemeleri dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına çok sayıda ekibin müdahalesi aralıksız sürdü. İtfaiye, polis, TOMA, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, TÜRASAŞ itfaiyesi ile belediyelerin Park ve Bahçeler birimlerine ait su tankerlerinin de aralarında bulunduğu 20'den fazla araç ve 30'u aşkın ekip sahada seferber oldu. Söndürme çalışmalarına destek amacıyla bölgeye beton mikserleri ve beton pompaları sevk edilerek alevlerin üzerine yüksekten tazyikli su ve harç basıldı.

Dükkan kül yığınına döndü, iç kısımdaki yanma sürüyor

Ekiplerin saatler süren yoğun gayreti sonucu yangın çevre dükkanlara sıçramadan büyük oranda kontrol altına alındı. İş yerinin tamamen küle döndüğü faciada, dükkanın iç kısımlarında yer alan yanıcı ve kimyasal maddelerin içten içe yanmaya devam ettiği görüldü. Ekiplerin yangını tamamen söndürmek ve soğutma işlemlerini tamamlamak için yürüttüğü çalışmalar sahada sürüyor.