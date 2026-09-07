Eskişehir'de sanayi sitesindeki yapı malzemeleri dükkanında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de sanayi sitesindeki yapı malzemeleri dükkanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Eskişehir\'de sanayi sitesindeki yapı malzemeleri dükkanında çıkan yangın kontrol altına alındı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Tepebaşı'ndaki Baksan Sanayi Sitesi'nde bir yapı malzemeleri dükkanında çıkan yangın, 20'den fazla araç ve 30'u aşkın ekibin müdahalesiyle büyük oranda kontrol altına alındı. İş yeri kül yığınına dönerken, iç kısımdaki yanmalar nedeniyle ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Eskişehir'de Baksan Sanayi Sitesi'ndeki yapı malzemeleri dükkanında çıkan yangın, 20'den fazla araç ve 30'u aşkın ekibin yoğun müdahalesiyle büyük oranda kontrol altına alındı. İş yerinin iç kısmında yanmalar devam ederken, dükkandan geriye adeta bir kül yığını kaldı.

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'ndeki Baksan Sanayi Sitesi 128/8 numarada yer alan yapı malzemeleri dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına çok sayıda ekibin müdahalesi aralıksız sürdü. İtfaiye, polis, TOMA, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, TÜRASAŞ itfaiyesi ile belediyelerin Park ve Bahçeler birimlerine ait su tankerlerinin de aralarında bulunduğu 20'den fazla araç ve 30'u aşkın ekip sahada seferber oldu. Söndürme çalışmalarına destek amacıyla bölgeye beton mikserleri ve beton pompaları sevk edilerek alevlerin üzerine yüksekten tazyikli su ve harç basıldı.

Dükkan kül yığınına döndü, iç kısımdaki yanma sürüyor

Ekiplerin saatler süren yoğun gayreti sonucu yangın çevre dükkanlara sıçramadan büyük oranda kontrol altına alındı. İş yerinin tamamen küle döndüğü faciada, dükkanın iç kısımlarında yer alan yanıcı ve kimyasal maddelerin içten içe yanmaya devam ettiği görüldü. Ekiplerin yangını tamamen söndürmek ve soğutma işlemlerini tamamlamak için yürüttüğü çalışmalar sahada sürüyor.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Tepebaşı, 3. Sayfa, Güncel, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de sanayi sitesindeki yapı malzemeleri dükkanında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Somalili Bakan Mohamud: Türkiye-Somali ilişkilerini kötülemek isteyen kiralık kişiler var Somalili Bakan Mohamud: Türkiye-Somali ilişkilerini kötülemek isteyen kiralık kişiler var
İran’da zincirleme kazada yakıt tankeri patladı, 11 kişi hayatını kaybetti İran'da zincirleme kazada yakıt tankeri patladı, 11 kişi hayatını kaybetti
Mısır’da ünlü sunucu Sarah Khalifa dahil 12 kişi, uyuşturucu suçundan idama mahkum edildi Mısır’da ünlü sunucu Sarah Khalifa dahil 12 kişi, uyuşturucu suçundan idama mahkum edildi
Fenerbahçe’nin derbiyi kaybettiğini gören Talisca hemen telefona sarıldı Fenerbahçe'nin derbiyi kaybettiğini gören Talisca hemen telefona sarıldı
“Yetkim var” diyerek kuralı çiğnemedi Vali makam aracında kırmızı ışıkta bekledi “Yetkim var” diyerek kuralı çiğnemedi! Vali makam aracında kırmızı ışıkta bekledi

00:23
Sultanlar şampiyonluğu aldı, Fenerbahçeli oyuncu gönülleri fethetti
Sultanlar şampiyonluğu aldı, Fenerbahçeli oyuncu gönülleri fethetti
00:01
Kaptan Eda Erdem, finalin kırılma anını açıkladı: O ses bizi oyuna döndürdü
Kaptan Eda Erdem, finalin kırılma anını açıkladı: O ses bizi oyuna döndürdü
23:58
Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı
Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı
22:56
Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesine ulaşıldı: Acı çektiği gün setten atılmış
Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesine ulaşıldı: Acı çektiği gün setten atılmış
22:27
Tüyleri diken diken eden görüntüler Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı söyledi
Tüyleri diken diken eden görüntüler! Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi
21:47
Almanya’da siyasi deprem: Aşırı sağcı AfD oyların yüzde 44’ünü alarak rekor kırdı
Almanya’da siyasi deprem: Aşırı sağcı AfD oyların yüzde 44’ünü alarak rekor kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 02:01:42. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de sanayi sitesindeki yapı malzemeleri dükkanında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement