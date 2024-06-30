Eskişehir'de Saplantılı Bir İlişki Cinayeti - Son Dakika
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Eskişehir'de Saplantılı Bir İlişki Cinayeti

Eskişehir'de, 2 yıl önce evlenme teklifini reddeden Hatice Usalan'ı pompalı tüfekle öldüren Necmettin Tepecik, olaydan birkaç saat sonra intihar etti. Hatice Usalan'ın uzaklaştırma kararı çıkarttığı Tepecik'in saplantılı bir şekilde takip ettiği ve saldırıya uğradığı belirtildi.

30.06.2024 12:16
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Eskişehir'de meydana gelen olayda, yaklaşık 2 yıl önce evlenmek istediği fakat reddedilmesi üzerine saplantı haline getirdiği Hatice Usalan'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren Necmettin Tepecik, olaydan birkaç saat sonra intihar etmiş halde bulundu.

Olay, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Dinçerler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işe gitmek için evinden çıkan ve servis durağına doğru giden 57 yaşındaki Hatice Usalan, yaklaşık 2 yıl önce görüştüğü ve evlilik teklifini reddettiği Necmettin Tepecik'in silahlı saldırısına uğradı. Evlenme teklifinin reddedilmesi üstüne saplantılı hale gelen Necmettin Tepecik, Hatice Usalan'a pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 57 yaşındaki Hatice Usalan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saplantılı olduğu Hatice Usalan'a pompalı tüfekle ateş ettikten sonra olay yerinden kaçan Necmettin Tepecik'in yakalanması amacıyla Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmaların devam ettiği esnada Necmettin Tepecik, Yeşiltepe Mahallesi'ndeki boş bir arazide pompalı tüfekle intihar etmiş halde bulundu.

Geçtiğimiz yıl tedbir ve uzaklaştırma kararı çıkartılmış

Hatice Usalan'ın son 2 yıldır sorun yaşadığı Necmettin Tepecik hakkında geçtiğimiz sene tedbir ve uzaklaştırma kararı çıkarttırdığı, kendisine ulaşmasını engellemek için telefon numarasını değiştirdiği, ev adresini saklı tuttuğu öğrenildi.

Pompalı tüfekle öldürülen Hatice Usalan'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Artvin'in Hopa ilçesine götürüldüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Saplantılı Bir İlişki Cinayeti - Son Dakika

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