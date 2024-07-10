Eskişehir'de araç trafiğine kapalı alanda seyir halinde bulunan scooterın çarptığı kadın yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı İlçesi İki Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, araç trafiğine kapalı alanda seyir halinde bulunan scooter, karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yaralandı.
Çevredekilerin ilk müdahalesini yaptığı kadın, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Scooter Kazası: Kadın Yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?