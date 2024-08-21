Eskişehir'de Semt Pazarında Vatandaşlara Hırsızlık ve Dolandırıcılık Konusunda Bilgilendirme Yapıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Semt Pazarında Vatandaşlara Hırsızlık ve Dolandırıcılık Konusunda Bilgilendirme Yapıldı

Eskişehir\'de Semt Pazarında Vatandaşlara Hırsızlık ve Dolandırıcılık Konusunda Bilgilendirme Yapıldı

Eskişehir'de polis ekipleri, semt pazarındaki vatandaşa hırsızlık ve dolandırıcılık konuları kapsamında bilgilendirme yaptı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü suç oluşmadan önce önleyici polislik kapsamında bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

21.08.2024 16:45
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Eskişehir'de polis ekipleri, semt pazarındaki vatandaşa hırsızlık ve dolandırıcılık konuları kapsamında bilgilendirme yaptı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü suç oluşmadan önce önleyici polislik kapsamında bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda; işyeri ve ikametten hırsızlık olayları ve dolandırıcılık konularında vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Şirintepe Mahallesi semt pazarında 110 vatandaşa güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı. Bina giriş kapılarının kapalı tutulması, şüpheli gördükleri kişi ve durumları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerinin önemi hakkında uyarılar yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Semt Pazarında Vatandaşlara Hırsızlık ve Dolandırıcılık Konusunda Bilgilendirme Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Semt Pazarında Vatandaşlara Hırsızlık ve Dolandırıcılık Konusunda Bilgilendirme Yapıldı - Son Dakika
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