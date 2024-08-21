Eskişehir\'de Semt Pazarında Vatandaşlara Hırsızlık ve Dolandırıcılık Konusunda Bilgilendirme Yapıldı

3.Sayfa

Eskişehir'de polis ekipleri, semt pazarındaki vatandaşa hırsızlık ve dolandırıcılık konuları kapsamında bilgilendirme yaptı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü suç oluşmadan önce önleyici polislik kapsamında bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda; işyeri ve ikametten hırsızlık olayları ve dolandırıcılık konularında vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Şirintepe Mahallesi semt pazarında 110 vatandaşa güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı. Bina giriş kapılarının kapalı tutulması, şüpheli gördükleri kişi ve durumları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerinin önemi hakkında uyarılar yapıldı. - ESKİŞEHİR