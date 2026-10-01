Eskişehir\'de silahla yaralama şüphelisi kısa sürede yakalanıp adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de silahla yaralama şüphelisi kısa sürede yakalanıp adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Tepebaşı'nda dün akşam meydana gelen silahla yaralama olayına karışan şüpheli, polis çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli ve ona yardım eden kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Eskişehir'de silahla yaralanma olayına karışan şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Olay, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Parklı Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. K.Ö. isimli şahıs silahla S.E.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, titiz bir çalışma sonucu şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.Ö. ve ona yardımcı olan E.Ü., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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